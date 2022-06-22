〈貴金屬盤後〉全球升息潮、中印需求降 黃金期貨收黑

由於全球央行接連升息、中國和印度需求浮現疲軟跡象，黃金期貨周二 (21 日) 收黑，連續第二個交易日下跌，但其他金屬普遍上漲。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 1.80 美元或 0.1%，報每盎司 1838.80 美元，上周共下跌 1.9%。

美股周二大漲，投資人風險胃口回籠，ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.3%，10 年期公債殖利率上升 5.7 個基點至 3.29%。

美元走軟能降低海外買家買進黃金的成本，但殖利率上升對不孳息的黃金構成打壓。

FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，在央行升息、通膨疑慮和衰退揣測下，金價過去幾周以來一直保持在 1800 到 1875 美元，各種相互衝突的力量，使黃金無法有明確的走向。

他說：「殖利率上升和偏強勢的美元不利黃金，但黃金並未完全被打倒，顯然有其他力量支撐著，包括隨著幣圈和股市遭拋售，促使避險資金流入黃金，以及投資人對規避通膨風險的需求。」

Libertas 財富管理公司總裁 Adam Koos 說，黃金今年來仍守住漲幅，周二下跌的原因部分和獲利了結有關，或是接近月底的倉位調整。

Koos 認為，美元最近的升勢讓他覺得這次通膨和以往完全不一樣，等到通膨隨著亞洲國家經濟重啟和穩定復工而穩定下來，金價才可能打破現狀，有明確的走向。

德國商業銀行分析，黃金周二下跌和中印需求減弱有關。根據瑞士海關局周二公布的資料，瑞士 5 月共出口 105 噸黃金，中國和印度採購的不到一半，對中國出口是 14 個月最低水準，這可能和中國嚴重影響社交生活的清零防疫政策有關。

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