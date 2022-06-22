通膨+Fed+消費支出趨緩 花旗：經濟衰退機率達50%

華爾街日益高漲的經濟衰退風險呼聲，慢慢開始變得像在大型銀行工作的許多人所穿的 Gucci 樂福鞋和 Louboutin 高跟鞋一樣司空見慣。

最引人注目的是花旗集團，備受崇敬的首席全球經濟學家席茲 (Nathan Sheets) 在周三 (22 日) 給客戶的一份新報告中，將經濟衰退的可能性定為 50%。與華爾街的同行類似，席茲認為聯準會 (Fed) 升息和高通膨的完美風暴，正日益對消費者支出和經濟產出構成壓力。

他在報告中寫道，「全球經濟繼續受到嚴重供應衝擊的影響，這些衝擊正在推高通膨並壓低成長。」「但最近另外兩個因素突然出現：各國央行正在以越來越大的力道提高政策利率以對抗通膨，以及全球消費者對商品的需求似乎正在減弱。」

他預估今年的 GDP 成長率為 2.3%，比他之前的預測下降了 0.3 個百分點；並預計 2023 年 GDP 成長率僅有 1.7%，而之前的預期為 2.1%。

席茲指出，「我們的結論是，各國央行在努力控制通膨時面臨著艱鉅的挑戰。」「歷史經驗證明，通貨緊縮通常會給拖累成長，我們認為衰退的總機率現在接近 50%。各國央行可能尚未將軟著陸計入其預測中，但這將需要供應衝擊消退和需求保持彈性。」

他最近還警告，導致通膨居高不下的供應鏈瓶頸可能在一段時間內不會結束。

自 Fed 上周會議升息 75 個基點以及主席鮑爾 (Jerome Powell) 對通膨發出鷹派基調以來，華爾街人士都急於對經濟敲響警鐘。

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 周二 (21 日) 將衰退機率從 15% 提高到 30%。與花旗一樣，他也調降了今年和明年的 GDP 預測。

德意志銀行美國經濟學家盧澤蒂 (Matthew Luzzetti) 也提前預測經濟衰退可能在 2023 年初發生。

在經濟衰退預警和越來越難看的經濟數據背景下，商界領袖開始看到美國消費者更加謹慎，並且在持續的通膨和供應鏈衝擊的情境中，開始對營運規畫採取保守態度。

日標百貨 (TGT-US) CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 周二在紐約經濟俱樂部的午餐會上說，「我們正處於許多人以前從未見過的環境中。」當天稍早，特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克告訴《彭博》，出於對經濟衰退的擔憂，他將裁員 10% 的全職員工。