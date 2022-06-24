〈貴金屬盤後〉金價連四黑 銅價因經濟衰退疑慮挫5% 續創16個月新低

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (23 日) 在國會聽證會重申「無條件」力抗通膨，帶動美元回升，黃金期貨回吐稍早漲幅，連續第四個交易日收黑。銅價在全球經濟衰退的擔憂下重挫逾 5%，續創 16 個月新低。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 8.60 美元或 0.5%，報每盎司 1829.80 美元，為超過一周以來新低。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金因為 Fed 積極緊縮貨幣政策的本質而受到打壓，美元升值更不利黃金。黃金以美元計價，當美元升值，代表海外買家買進的成本將增加，不利價格和需求。

鮑爾周四再度宣告無條件對抗通膨，代表可能付出失業率上升的代價。他在周三聽證會上表示，Fed 實現「軟著陸」極具挑戰性，首度證實經濟可能步入衰退。

Wyckoff 說，白銀、白金等貴金屬周四普遍下滑，反映投資人擔憂整體景氣趨緩，可能打壓金屬需求，黃金雖然也下跌，但因為避險資產特性，跌幅比較和緩。

在經濟衰退疑慮下，美國公債殖利率周四也下滑，降到將近兩周以來最低。殖利率下降，能降低持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

美國周四公布標普美國 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 降到 52.4，為近兩年低點，服務業 PMI 降到 51.6，為五個月低點。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，美國製造業 PMI「證明美國經濟正步入衰退環境」，對黃金將是一股支撐。由於通膨尚未觸頂，黃金仍扮演規避通膨風險的角色，使交易員仍對金價樂觀。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤下跌 38 美分或 1.8%，報每盎司 21.042 美元。

7 月交割的銅期貨下跌 20 美分或約 5.2%，收每磅 3.739 美元，續創 16 個月低點。

7 月交割的白金期貨下跌 22.50 美元或 2.4%，收每盎司 904.40 美元。

9 月交割的鈀金期貨下跌 13.80 美元或約 0.8%，收每盎司 1824.10 美元。

出於對全球經濟衰退的擔憂，銅價連二黑，續創 16 個月新低。

摩根士丹利表示，由於各國央行積極對抗通膨，且中國的防疫清零政策持續打壓金屬需求，工業或基本金屬身處的總經環境正在惡化，經濟衰退疑慮高漲，這導致市場出現廣泛的周期性拋售，不只銅、不只貴金屬，股市也遭拋售。

Liberum 分析師 Tom Price 說：「Fed 正在大幅緊縮，持有銅變得昂貴。」