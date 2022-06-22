路透調查：Fed 7月再升3碼 9月升2碼

美國聯準會 (Fed) 近期啟動升息周期，並預期將在今年持續緊縮貨幣政策。調查結果顯示，經濟學家平均預期 Fed 將在 7 月再升息 3 碼 (75 個基點)，隨後在 9 月升息 2 碼，最快要到 11 月才會降至升息 1 碼。

據路透針對 91 名經濟學家的調查顯示，近四分之三 (67 人) 受訪經濟學家預估，美國 7 月將再度升息 3 碼，使聯邦資金利率達到 2.25%-2.50% 的區間，為 Fed 估測的中性利率 (neutral rate) 水準。

大部分受訪經濟學家也認為，Fed 將在 9 月再度升息 2 碼，而對於 11 月將升息 2 碼或 1 碼則是意見分歧。多數人預測 12 月升息 1 碼。

若按照調查中經濟學家的預測，聯邦資金利率將在今年年底前達到 3.25%-3.50% 的區間，較先前的調查數據高 0.75 個百分點。

Fed 上週一口氣升息 3 碼，將基準利率調升 3 碼至 1.5% 至 1.75% 區間，為 1994 年以來首見最激進的升息幅度。聯準會主席鮑爾承認，近期通膨上行趨勢迫使升息幅度超出此前的預期，他預估下一次會議最有可能調升 2 碼或 3 碼，但強調升 3 碼不會成為常態。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 日前表示，美國經濟今年可望繼續擴張，Fed 必須滿足市場對升息的期待，才能遏制通膨。

大舉升息令華爾街和企業高層愈來愈擔心美國經濟陷入衰退，紐約聯準銀行的內部經濟模型則顯示，美國今、明兩年陷入經濟硬著陸的機率約 80%。