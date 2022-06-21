Fed重啟寬鬆前 美股恐難見底 賣壓才剛開始…

美股震盪，促使投資人想了解股市會跌到何種程度，歷史數據顯示，美股賣壓可能仍處於早期階段，在聯準會（Fed）重啟寬鬆前，美股恐難見底。

華爾街日報報導，高盛全球市場策略師 Vickie Chang 的最新研究報告顯示，自 1950 年以來，標普 500 指數至少回檔 15% 的次數有 17 次，其中 11 次股市在 Fed 再度轉向寬鬆貨幣政策前後才觸底回升。

在本輪美股熊市中，投資人想要等到 Fed 政策轉向，可能仍需經歷一段漫長痛苦。今年來標普 500 指數已下跌 23%，為 1932 年以來最難看開局。該指數上周大跌 5.8%，為 2020 年 3 月以來最大單周跌幅。

與此同時，Fed 的升息周期才剛開始。上周三 Fed 宣布升息 3 碼，為 1994 年來最大升幅，並暗示今年還會升息幾次，以抑制通膨。

CIBC Private Wealth US 投資長 David Donabedian 說：「我不認為股市會繼續以目前速度下跌，但仍很難接受股市逐漸接近底部的看法。」

Donabedian 表示，他已勸客戶不要「逢跌即買」。他認為即使美股經歷懲罰性賣壓，看起來仍不便宜，且分析師對企業的獲利預估過於樂觀。

FactSet 的數據顯示，標普 500 指數的本益比為 15.4 倍，接近過去 15 年平均值的 15.7 倍。目前分析師仍預估標普 500 指數成分股第 3、第 4 季的獲利成長將達到兩位數。

Syz Bank 投資長 Charles-Henry Monchau 說：「我們的感覺是，如果下次通膨數據還是很高，Fed 可能會提高升息幅度，這可能會進一步給股票等風險資產帶來壓力。」

當 Fed 今年啟動升息周期時，曾表示希望美國經濟能「軟著陸」——即經濟放緩到足以壓制通膨，但又不至於引發衰退。

不過，最近幾周，許多投資人和分析師愈來愈悲觀，認為 Fed 可能難以實現此一目標。數據已顯示經濟活動降溫的跡象。許多分析師說，由於升息進一步提高消費者和企業的借貸成本，想不出 Fed 有何辦法能避免經濟衰退。