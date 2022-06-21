京東方丟單 三星顯示器接手 將為iPhone 14供應8000萬片OLED面板

蘋果 (AAPL-US) 正為今年稍晚將推出 iPhone 14 系列緊鑼密鼓籌備，而三星顯示器 (Samsung Display ，SDI) 可能是其主要的 OLED 供應商。

根據韓媒報導，蘋果面板的第三大供應商京東方 (BOE) 因為擅改 OLED 面板設計，無法通過蘋果的良率測試，導致面板產量自 2 月起大幅下降。據報導，三星顯示器接手京東方，將為蘋果 iPhone 14 系列 4 種機型出貨約 8000 萬片 OLED 面板。

因應 iPhone 14 系列預計今年下半年上市，其 OLED 面板應會於今年第三季開始量產。

據業內人士透露，蘋果將向三星採購約 3800 萬片 OLED 面板，用於 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 機型，剩餘訂單量則用在 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max。

三星正與 Duksan Neolux、三星顯示器 ，以及 Solus Advanced Materials 等蘋果材料供應商合作，以達到其 OLED 生產目標。

與此同時，三星顯示器也為三星電子供應可折疊的 OLED 面板，用於即將上市的 Galaxy Z Fold 4 和 Galaxy Z Flip 4。目前蘋果尚未加入面板可摺的智慧手機陣營，但該公司可能已研究一些特殊創意，例如電子紙顯示器。