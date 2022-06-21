布拉德：美國經濟今年料持續擴張 Fed應滿足市場升息期待

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，美國經濟今年可望繼續擴張，美國聯準會 (Fed) 必須滿足市場對升息的期待，才能遏制通膨。

布拉德周一 (20 日) 在巴塞隆納一場演說中表示，如果 Fed 不採取可靠的行動，通膨預期可能失控，並導致通膨持續高漲和實體經濟波動。

他表示，市場定價已經消化 Fed 的升息行動，現在輪到 Fed 決定是否兌現讓市場有所反應的前瞻指引，「Fed 必須堅持到底，才能證明之前的前瞻指引，但其對經濟和通膨的效果已經開始顯現。」

他預測，美國經濟今年似乎有望進一步擴張，Fed 必須滿足市場對升息的預期以遏制通膨。「勞動力市場仍強勁，美國今年的經濟產值可望持續擴大」，但俄烏戰爭和中國經濟可能大幅降溫帶來的不確定性和風險不容忽視。

Fed 6 月決議一口氣升息 3 碼 (75 個基點)，並暗示 7 月可能再升 2 碼或 3 碼。大舉升息令華爾街和企業高層愈來愈擔心美國經濟陷入衰退，紐約聯準銀行的內部經濟模型則顯示，美國今、明兩年陷入經濟硬著陸的機率約 80%。

但 Fed 似乎支持不惜一切代價壓制通膨，上周五的貨幣政策半年報顯示，Fed 承諾「無條件」實現物價穩定承諾。

再現 1994 年軟著陸

支持重手壓制通膨的布拉德周一表示，他期許美國能複製 1994 年經濟軟著陸的成功經驗，如果 Fed 能夠重現 1994 年緊縮循環，在今年迅速升息，將可打造出如恆星般耀眼的經濟。

他說：「雖然那年的緊縮造成一些混亂，但我一直認為，這讓美國經濟得以在 1990 年代後期有出色的表現... 希望這次能得到同樣的結果。」

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 上周六表示，如果經濟數據如他所料，支持 7 月再升 3 碼，強調 Fed 為了讓物價恢復穩定正「火力全開」。