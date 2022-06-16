Fed升3碼代價 投資人恐面臨經濟衰退、更多市場震盪

投資人對美國經濟「軟著陸」的信心正面臨嚴峻考驗，原因是聯準會（Fed）周三（15 日）一口氣升息 3 碼，引發投資人擔憂經濟陷入衰退，且未來市場會更加震盪。

路透報導，Fed 周三宣布利率上調 75 個基點，寫下近 30 年來最大升幅，並承諾採取更多行動，以對抗通膨，對此分析師和投資人認為，經濟衰退的機率更高了。

Fed 周三也將今年經濟成長展望下修至 1.7%，不如 3 月原估的 2.8%。分析師一直在爭論 Fed 升息是否會導致經濟陷入衰退，出現「硬著陸」，或 Fed 能壓制通膨，並讓經濟降溫，實現「軟著陸」。

儘管 Fed 主席鮑爾相信美國可實現「軟著陸」，但其他人不太相信經濟能毫髮無傷，走出 1994 年來緊縮貨幣力道最大的周期。

富國銀行分析師周三表示，目前經濟衰退的可能性超過 50%，德意志銀行、摩根士丹利等機構也警告衰退風險上升。

事實上，投資人已表示，經濟衰退風險可能會導致 Fed 很快就會逆轉。ING 分析師說，Fed 採取行動的速度更快、更賣力，會帶來經濟成本，而衰退風險上升，「意味降息將在明年夏天被提上議程」。

對於已飽受打擊的股市來說，經濟衰退可能意味著更多痛苦。Bespoke 投資集團的數據顯示，伴隨衰退而來的熊市往往時間更長、跌幅更大，跌幅中位數約 35%。今年來美股標普 500 指數大跌 22.2%，陷入熊市。

避險基金公司 Lighthouse Investment Partners 總裁 Sean McGould 說：「若我們最終在今年稍後明年初陷入衰退，股票收益可能會減少，股市可能會進一步走低。」

T. Rowe Price 債券基金經理人 Steve Bartolini 說：「市場波動性將維持在高點，整體上降低投資人承擔風險的意願，包括我自己在內。」