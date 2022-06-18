紐約Fed模型顯示 美國經濟軟著陸機率僅10%

即使美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 強調，升息目的不在於引發經濟衰退，但近期種種經濟數據均呈疲軟態勢，就連紐約聯準銀行最新經濟模型也預測，美國實現經濟軟著陸的機率只有 10%。

紐約聯準銀行周五 (17 日) 公布經濟模型，認為美國經濟出現硬著陸的機率高達 80%，國內生產總值 (GDP) 在未來 10 季均正成長的軟著陸機率只有 10%。

紐約 Fed 預期，今年美國經濟將萎縮 0.6%，明年再萎縮 0.5%，且今年通膨率料繼續處在高位，明年趨緩。經濟學家表示，相較於 3 月，最新預期之所以更悲觀，與通膨飆升和央行採取更積極措施有關。

Fed 本周一口氣升息 3 碼，主席鮑爾 (Jerome Powell) 更在會後表示，下月可能再升息 2 或 3 碼，積極展現對抗通膨的決心。鮑爾多次強調讓通膨率降回 2% 是央行的首要目標，且不認為升息一定會引發經濟衰退。

Fed 周三 (15 日) 公布最新經濟預測摘要 (SEP) 顯示，隨著央行升息，美國失業率料將溫和上揚，雖下修經濟增長預期，但不認為經濟將陷入萎縮。

然而，近來市場上對衰退的示警聲不斷響起，包括前央行官員或市場觀察人士在內，似乎都認為 Fed 的行動終將導致經濟衰退。

紐約 Fed 前總裁 William Dudley 日前便稱，雖然他認為美國短期內不會出現經濟衰退，但硬著陸機率還是很大，可能會出現在 2023 年或 2024 年，且通膨越大、持續時間越長，硬著陸風險就越高。