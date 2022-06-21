高盛上調美國經濟衰退的機率 下修GDP成長預期

高盛的經濟學家警告，美國發生經濟衰退的風險增加，與此同時，他們也下調了對美國經濟成長的預估。

高盛在周一 (20 日) 發布的報告中說，他們現在認為，美國明年進入衰退的機率為 30%，高於先前的 15%，如果能夠在第一年避免陷入衰退，則第二年進入衰退的條件機率是 25%。

整體而言，這意味著未來兩年進入衰退的機率是 48%，此前的估計為 35%。

以 Jan Hatzius 為首的經濟學家在報告中指出，美國衰退的風險更高，而且更提前。 主要原因是其基線增長路徑走低，而且他們愈來愈擔心，如果能源價格進一步上漲，即使經濟活動急劇放緩，聯準會也將不得不針對偏高的總體通膨和消費者通膨預期做出有力回應。

為了平息生活成本的飆升，聯儲會上周加快了緊縮行動，實施了自 1994 年以來幅度最大的升息。

高盛經濟學家表示，雖然很多人把現狀跟 1960 年代和 1970 年代相提並論，但如今的薪資成長及高通膨預期，並不如當年那樣積重難返。

高盛認為，在沒有重大失衡需要緩解的情況下，由過度緊縮引起的衰退很可能是輕微的，但即使是輕微的衰退，失業率也平均上升了約 2.5 個百分點。這次的另一個擔憂是，財政和貨幣政策的反應可能比平時更為受限。

雖然高盛維持對第二季增長 2.8% 的預估值，但他們下調今年第三季至 2023 年第一季的預估值，現在預測這 3 季的 GDP 將分別增長 1.75%、0.75% 和 1%。