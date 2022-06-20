Fed理事華勒：支持Fed 7月再升3碼

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，支持 Fed 在 7 月會議上升息 3 碼 (75 個基點)，並稱 Fed 正「全力」穩定物價。

華勒在一場會議中表示，如果經濟數據如他預期，他將在 7 月會議上支持 Fed 再度升息 3 碼。此外，他也表示：「聯準會正全力恢復物價穩定。」

Fed 在上次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議中，將基準利率調升 3 碼，至 1.5%~1.75% 區間，升息幅度是 1994 年來以來最大。

FOMC 委員也預期，今年聯邦資金利率將達 3.4%，較 3 月會議預期增加 1.5 個百分點，並在 2023 年升至 3.8% 左右，比 3 月預期高出 1 個百分點。

華勒指出，提升利率以減緩需求和遏制通膨是必要的。另外，他認為，市場對經濟衰退的擔憂似乎言過其實，貨幣緊縮可能會將失業率從目前的 3.6% 推高至 4% 至 4.25% 之間，甚至可能更高，但是 Fed 目標只是讓經濟放緩。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 先前表示，他認為央行低估當前情勢的嚴重性，失業率可能需要達到將近 6%，才能夠緩解通膨。該數字遠高於經濟學家預期。經濟學家對明後兩年的失業率預估值中位數均低於 4%。

據 Fed 先前發布的經濟預測，明年美國通膨率將從當前的 6% 降至 3% 以下，接著在 2024 年降至 2% 左右，失業率預估值料自 5 月的 3.6%，在 2024 年升至 4.1%。