本週操盤筆記：Fed鮑爾赴國會作證、美國製造業數據、多國央行接棒公布決策

本週操盤筆記：聯準會（Fed）主席鮑爾將於本週三、四（22-23 日）分別赴參、眾兩院作證；美國 6 月 Markit 製造業、服務業 PMI 週四公布，觀察數據變化一探美國經濟成長虛實；繼上週美國等國央行公布決策後，本週菲律賓、印尼、挪威、土耳其、墨西哥央行接棒公布決策。

本週操盤筆記 (0620-0624)

1.Fed 主席鮑爾赴參、眾院作證

上週 Fed 半年貨幣政策報告提到，Fed 將採取一切必要手段來控制通膨，重申有必要穩定物價以支撐強勁的勞動市場，強調遏止通膨的承諾是「無條件的」（unconditional），為 Fed 迄今最強硬的措詞。

有分析指出，「無條件」這一措辭表明不會讓任何事情、包括失業率可能上升，來阻礙其對抗通膨的決心和行動，也暗示 Fed 願意冒這樣的風險，以避免出現更糟的情況，即通膨完全失控且造成更具破壞性的長期損害。

根據芝商所聯邦觀察工具（CME FedWatch Tool），市場預估 Fed 在 7 月會議升息 3 碼（75 個基點）的機率升至 85%，9 月會議升息 2 碼（50 基點）的機率逾 5 成。本週也將有多名 Fed 官員陸續發表談話。

此外，美國 6 月密大消費者信心指數終值將於本週五（24 日）公布，先前該指數初值跌至歷史新低，表明消費者對火熱通膨惴惴不安，倘若本週終值獲得證實，甚至進一步惡化，意味著 Fed 在未來幾個月內的升息步伐不會動搖。

2. 美國 6 月 Markit 製造業、服務業 PMI、初領失業金人數

美國週四將公布一系列製造業與服務業相關經濟數據，市場預估 6 月 Markit 製造業 PMI 表現為 56.4，低於前值 57、6 月 Markit 服務業 PMI 初值為 53.6，略高於前值 53.4，藉由觀察數據變動一探美國經濟成長虛實。

同日也將公布美國上週初領失業金人數，市場預估人數將小幅下滑至 22.5 萬，低於未修正前值 22.9，凸顯就業市場仍然強勁，為影響 Fed 未來貨幣政策走向的潛在因素。

3. 多國央行決策接棒

上週繼美國、台灣、英國、日本央行宣布貨幣政策決議後，本週將由菲律賓、印尼、挪威、土耳其、墨西哥央行接棒，面臨新冠疫情與俄烏戰爭推高通膨，市場將聚焦這些國家的貨幣政策，評估其對全球經濟環境影響。