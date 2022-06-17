大摩：Fed大幅升息 只是提高美國陷入經濟衰退的可能性

摩根士丹利 (大摩) 首席美股策略師 Michael Wilson 週四 (16 日) 表示，聯準會實施自 1994 年以來的最大一次升息，只會提高美國陷入衰退的風險。

近期精準預測三次崩盤的 Wilson 週四受訪時表示：「不幸的是，升 3 碼並沒有真正改變我們的中期觀點，這不會一夜之間解決通膨問題，也增加經濟衰退的風險，因為升息腳步加快，但他們真的沒有太多選擇。」

一般而言，連續兩季或以上 GDP 下滑會被認為是經濟衰退。升息往往會損害股票和經濟增長，因為這會抑制消費者支出。

鑑於越來越多的證據表明增長放緩和盈利風險，Wilson 預估標普 500 指數熊市目標為 3400 點。

Wilson 之外，華爾街各大投行都在熱議美國經濟將步入衰退。

富國銀行經濟學家預計美國將在 2023 年前陷入衰退。能源研究機構 Schork Group 總裁 Stephen Schork 警告稱美國人正在看到能源和食品成本的驚人飆升，美國經濟衰退已成定局，拜登政府應為創紀錄的油價負責。

知名避險基金經理人、加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 創辦人 Mike Novogratz 也認為，對經濟前景並不樂觀，認為美國經濟將大幅降溫，「迅速衰退」可能即將到來。

信安環球投資認為，聯準會最新經濟預測表明，經濟衰退可能是控制通膨的唯一途徑，但聯準會將 2024 年底失業率調升至 4.1%，肯定預示著經濟衰退。