Fed升息加劇衰退擔憂 指標顯示銀行業融資壓力浮現

一項衡量銀行業信用風險的指標顯示，隨著美國聯準會 (Fed) 激進收緊政策，提高市場對於陷入經濟痛苦的預期，銀行業可能漸漸浮現融資壓力。

Refinitiv 數據顯示，美國 3 個月期遠期利率協議 (Forward Rate Agreement, FRA) 和隔夜利率互換 (Overnight Indexed Swap, OIS) 利差周四 (16 日) 升至 29.50 個基點，是 5 月 23 日以來最大，且較本周稍早的 - 11.66 個基點大幅飆升。

FRA-OIS 利差可用來評估融資成本壓力，當出現流動性問題時，市場會因不確定性增加而要求更高的風險溢酬，進而使 FRA-OIS 利差擴大。

摩根大通 (J.P. Morgan) 資產管理部門全球市場策略師 Jordan Jackson 表示，FRA-OIS 利差飆升令人感到擔憂，聯準會變得更鷹，加深人們對經濟衰退的擔憂，並推升潛在信用風險。

除了大幅升息之外，聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 還重申本月起每月縮表 475 億美元，9 月再擴大至 950 億美元。

Jackson 表示，量化緊縮 (QT) 可能削弱金融體系的流動性，這呼應了部分投資人擔憂的一點，即 Fed 身為全球最大的美國公債持有者，縮減購債可能導致市場流動性惡化。

Jackson 說，即然 QT 已正式開始，過去幾個月可看到 Fed 持有的公債不斷減少，他預期 FRA-OIS 利差將進一步擴大。