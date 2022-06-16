〈貴金屬盤後〉Fed決議升息3碼 黃金期貨上揚

黃金期貨周三 (15 日) 收高，美國聯準會 (Fed) 宣布升息 3 碼 (75 個基點) 的決議後，盤後繼續上漲。其他金屬也全面收高。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤收高 6.10 美元或 0.3%，報每盎司 1819.60 美元。Fed 公布決議後續漲 1.4%，報每盎司 1838.10 美元。

黃金期貨收盤後半小時，Fed 宣布以 1994 年以來最大幅度升息，根據這次開會一併發布的利率預測點陣圖，Fed 預測今年底利率水準將達到 3.4%，2023 年底再升到 3.8%。

GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 說，通膨預期是牽動黃金價格的主要力量，雖然 Fed 升息 3 碼，但通膨預期的不確定性更占上風。隨著利率上揚，投資人對經濟衰退和股價下跌的擔憂增加，這兩者都將支持金價。

Fed 決議公布後，美股上漲，美元、美債殖利率下滑。追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 大致不變，盤中最高報 105.788，最低為 104.713。美國 10 年期公債殖利率則下滑 5 個基點，報 3.4301%。

美元貶值，代表以美元買進黃金的海外買家成本變低。殖利率下滑，則能降低投資人持有黃金等不孳息資產的機會成本。

Wilshire Phoenix 共同創辦人 Bill Herrmann 說，黃金可能是「所有髒襯衫裡最乾淨的一件」，他預測金價可能在年底前漲到每盎司 2000 美元。

GoldSeek.com 執行長 Peter Spina 表示，黃金從目前價位再下跌的空間有限，目前正在築一個強大的底部，以朝 2000 美元邁進。他預測金價將在第 3 季或第 4 季挑戰 2000 美元。

Spina 說：「全世界的央行都無法壓制通膨而不至於傷害經濟。風險和恐懼正在升高，我們面臨的各種問題，都能讓黃金受益。」

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