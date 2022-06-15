Fed發布政策決定前 美債殖利率下跌

在聯準會 (Fed) 宣布關鍵貨幣政策之前，美國國債殖利率周三 (15 日) 上午小幅回落。

美東時間周三清晨 6 點 15 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 9.6 個基點至 3.387%；該殖利率周二 (14 日) 觸及 3.48% 的 11 年高點。30 年期美國國債殖利率下跌 5.2 個基點至 3.38%。殖利率與價格成反比。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於周三結束為期 2 天的會議，預計將對利率採取積極行動以控制通膨。美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 8.6%，為 1981 年以來的最高漲幅。

交易員最初期待升息 50 個基點，但考量通膨火熱，根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具。市場現在預計升息 75 個基點的可能性超過 95%，為 1994 年以來最大。1 個基點等於 0.01 個百分點。

FOMC 5 月將聯邦基金利率的目標區間從 0.25% 至 0.5% 提高至 0.75% 至 1%。

在經濟報告方面，5 月零售銷售數據將於美東時間上午 8:30 公布。

周三將拍賣 300 億美元 119 天期國庫券。

在歐洲，歐洲中央銀行 (ECB) 將於周三舉行一次計劃外的貨幣政策會議，歐元區許多政府的債券殖利率也飆升。