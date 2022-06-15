購車減少+汽油價高 美國5月零售額意外下滑0.3%

美國 5 月零售額出人意料地下降，原因是汽車購買量因供應短缺而下降，而且創紀錄的汽油高價拉動了其他商品的支出。

美國商務部周三 (15 日) 表示，5 月零售額下降 0.3%，與預期成長 0.2% 背道而馳。4 月數據由成長 0.9% 下修至成長 0.7%。

根據美國能源信息署的數據，5 月全美汽油平均價格躍升至每加侖 4.439 美元的歷史新高。

零售額的下降也反映出消費逐漸從商品轉向服務。零售額主要是商品，未經通貨膨脹進行調整。酒吧和餐館是報告中唯一的服務類別。

5 月消費者物價漲幅為近 40 年半來最大。隨著通貨膨脹侵蝕工資成長，消費者正在轉向消耗疫情期間累積的儲蓄，並承擔債務以維持支出。

北卡羅來納州夏洛特富國銀行資深經濟學家布拉德 (Sam Bullard) 說：「到目前為止，家庭儲蓄的大量儲備有助消費者應對不斷上升的通膨壓力。」

隨著聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策以冷卻需求，並將通膨率降至 2% 的目標，零售銷售可能會繼續保持低迷。

預計 Fed 將在周三稍晚時進行今年第三次升息，預計升息 3/4 個百分點，並可能預示著未來將進行更大幅度的升息。

剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心零售額在 5 月持平。4 月數據由前值成長 1.0% 下修至成長 0.5%。

核心零售額與國內生產總值 (GDP) 的消費者支出項目最接近。