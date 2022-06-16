Fed宣布升息3碼 幅度創28年最大

聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 結束為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，將基準利率調升 3 碼 (75 個基點)，至 1.5%~1.75% 區間，升息幅度是 1994 年來以來最大。

FOMC 決議升息 3 碼，使聯邦基金利率走廊來到 1.5%~1.75% 區間，是 2020 年 3 月疫情爆發前以來最高。升息 3 碼的決定幾乎獲得所有 FOMC 投票委員同意，除了堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George)，她更偏向支持升息 2 碼。

Fed 並在本次會議釋出利率點陣圖。FOMC 委員預期，今年聯邦基金利率將達 3.4%，較 3 月會議預期增加 1.5 個百分點，並在 2023 年升至 3.8% 左右，比 3 月預期高出 1 個百分點。

除升息路徑外，FOMC 委員也大幅下調今年的經濟增長預期，預計 2022 年 GDP 增長率為 1.7%，低於 3 月時預期的 2.8%，失業率預估值自此前預期的 3.5% 上修至 3.7%，總體通膨率預估值自 4.3% 上調至 5.2%。

FOMC 聲明指出：「第一季小幅下滑後，整體經濟活動似乎有所回升，近幾個月的就業增長強勁，失業率繼續維持在低點。通膨仍居高不下，反映出與疫情、能源價格飆漲和廣泛物價壓力相關的供需失衡情況。」

公布利率決議後，道瓊和標普 500 指數盤中一度翻黑，隨後拉高，對政策敏感的 2 年期美債殖利率自多年高點回落，至 3.247%，10 年期美債殖利率也下滑至 3.395%。