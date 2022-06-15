交易員押注Fed將先大幅升息 接著2023年底開始降息

貨幣市場行情顯示，交易員不只正在押注美國聯準會 (Fed) 將更積極升息，還押注利率會提早觸頂，並於 2023 年底降息，但這番看法與分析師有分歧。

貨幣市場目前押注，Fed 將在 6 月和 7 月前所未見地分別一舉升息 3 碼 (75 個基點)，並且繼續緊縮。市場如今認為本次升息循環的終點利率比之前預期高，且觸頂時間比之前預測的提早三個月。

在此同時，市場對降息的預期也升高，預料在 2024 年年中以前、也就是未來兩年內，Fed 將降息共 3 碼，為全球金融海嘯爆發前迄今最大降幅。其中，首次降息時間點可能在 2023 年底，之後一直到 2024 年年中，再降息 2 碼 (50 個基點)。

然而貨幣市場的預期不同於分析師，後者預測首次降息將發生在 2024 年底。橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 日前表示，在停滯性通膨打壓經濟一段時間之後，全球央行將在 2024 年降息。

富達投信固定收益全球投資長 Steve Ellis 說：「我們正在風暴核心，通膨是最大風險，但整個故事已經轉移到經濟衰退和硬著陸。Fed 必須步步為營，很多因素正在互相作用。他們有可能過度緊縮，然後不得不放鬆。」

少數交易員開始揣測，Fed 本周有可能一口氣升息 4 碼，是 1989 年以來首見。雖然 4 碼並非華爾街預測的基本情境，但摩根大通美國首席經濟學家 Michael Feroli 提醒，這「並非微乎其微」的風險。

Feroli 預測 Fed 本周較有可能升息 3 碼。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具則顯示，Fed 本周升息 3 碼 (聯邦資金利率目標區間升到 1.50-1.75%) 的機率為 94.1%。