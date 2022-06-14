大摩CEO：美國經濟衰退機率約50% Fed將被迫加快行動

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 執行長 James Gorman 表示，美國經濟衰退的風險上升到約 50%，眼前並非暫時性通膨，美國聯準會 (Fed) 將被迫加快行動。不過比起美國衰退，他更關注網路攻擊等非金融問題發生的可能性。

Gorman 在摩根士丹利一場研討會中說：「通膨並非暫時性，Fed 將須比他們想像的更快行動。經濟衰退風險存在，我之前認為約 30%，現在比較像是 50%，雖然不是百分之百，但大家應該小心一點。」

美股周一 (13 日) 暴跌，標普 500 陷入熊市，美國 2 年期和 10 年期公債的殖利率曲線短暫倒掛，主因美國上周五公布的 5 月消費者物價指數 (CPI) 意外以 40 年來最快速度上升，市場擔心 Fed 可能必須更積極緊縮，進而引發經濟衰退。殖利率倒掛是債市的經濟衰退訊號。

華爾街大銀行最近紛紛對經濟前景發布黯淡的預測，摩根大通 (JP Morgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 日前曾警告，Fed 量化緊縮和俄烏戰爭將讓經濟遭遇颶風，投資人應做好準備。

然而 Gorman 表示，美國目前不太可能陷入深度或漫長的經濟衰退。「我不認為我們將在未來幾年掉進某個大洞。我相信，Fed 最終會控制通膨。但前方路途勢必顛簸難行，人們的退休金計畫今年將大幅下滑。」

Gorman 表示此刻更關心數據、資安相關的等非金融風險事件。整體而言，美國銀行業狀況良好，但網路攻擊可能對某些機構造成「潛在的致命傷害」。

Gorman 認為，Fed 等太久才開始升息，導致一旦經濟衰退，政策上比較沒有迴轉空間。摩根士丹利內部從去年 8、9 月開始認為通膨可能比想像中持久，就開始討論衰退風險。