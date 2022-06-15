需求減緩 美國6月建商信心指數連跌6月 至2年來最低點

美國房屋建商信心連續第 6 個月下降，觸及 2020 年 6 月以來最低水平；當時經濟正努力應對因新冠疫情導致的封鎖。

全國房屋建築商協會 (NAHB) 富國銀行住房市場指數 (HMI) 在 6 月下跌 2 點至 67。高於 50 的數字都被認為是正面的。該指數在 2020 年底達到 90，因為疫情刺激了對郊區大型住宅的強勁需求。

在該指數的三個組成部分中，買家流量下降 5 點至 48，為 2020 年 6 月以來首次跌入 50 以下；當前銷售狀況下降 1 點至 77；未來 6 個月銷售預期下降 2 點至 61。

NAHB 主席康特 (Jerry Konter) 表示：「HMI 連續 6 個月下降，是在高通膨、成長慢的經濟環境中房市放緩的明顯跡象。」「入門級市場尤其受到住房負擔能力下降的影響，隨著房貸利率上升，需求減弱，建築商採取了更加謹慎的立場。」

自今年年初以來，30 年期固定房貸平均利率急劇上升。據《Mortgage News Daily》報導，1 月時的利率約為 3.25%，截至周二 (14 日) 已達到 6.28%。房貸需求已降至一年前的半數以下。

建商還繼續面臨供應方面的挑戰。

NAHB 首席經濟學家迪茲 (Robert Dietz) 寫道：「住宅建材成本同比成長 19%，各種建築投入的成本增加，但木材除外，木材最近由於房地產市場放緩而下降。」

從區域來看，在 3 個月的移動平均線中，東北部的建商情緒下降 1 點至 71。中西部下降 6 點至 56。南部下降 2 點至 78，西部下降 9 點至 74。