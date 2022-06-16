〈美股盤後〉Fed急升3碼1994年來首見 道瓊震盪收紅

聯準會週三 (15 日) 一口氣升息 3 碼，為 1994 年以來首見最激進的升息幅度，符合市場預期，美股主指震盪走高，道瓊盤中短暫高升 600 點後有所收斂，終場收紅 303.70 點，標普收漲 1.46%，終止連續五個交易日頹勢，那指收揚 2.5%，三大指數均創 6 月 2 日以來最佳單日表現。

聯準會週三公布最新聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果，將基準利率調升 3 碼至 1.5% 至 1.75% 區間，預計該利率今年底將來到 3.4% 左右，2023 年底接近 3.8%，還將今年美國經濟增速從先前的 2.8% 調降至 1.7%。

聯準會主席鮑爾週三承認，近期通膨上行趨勢迫使升息幅度超出此前的預期，他預估下一次會議最有可能調升 2 碼或 3 碼，但強調升 3 碼不會成為常態。

超級央行週持續開跑，除了聯準會外，其他重要央行新聞中，巴西央行週三宣布升息 2 碼至 13.25%。歐洲央行 (ECB) 週三召開緊急會後表示，計劃創建一種新工具應對歐元區分裂化的風險，緩解新一輪歐債危機的擔憂。

市場預測，台灣央行週四幾乎鐵定跟進聯準會升息，幅度上看 1 碼，英國央行 (BOE) 週四也預料升息 1 碼，但日本和瑞士央行可能保持寬鬆現狀。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.37 億例，死亡數突破 631 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週三 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊中，能源股成為唯一收黑的板塊，非必需消費品、通訊和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體攻高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.01%；Meta (META-US) 上漲 3.43%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 5.24%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.97%。

道瓊成分股逾半升起。波音 (BA-US) 大漲 9.46%；高盛 (GS-US) 上漲 2.67%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.49%；Nike (NKE-US) 上漲 2.46%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.96%。

費半成分股全數收紅。AMD (AMD-US) 上漲 2.66%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.36%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.83%；美光 (MU-US) 漲 0.72%；德儀 (TXN-US) 漲 1.19%； 高通 (QCOM-US) 漲 0.59%。

台股 ADR 漲聲響起。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.23%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.48%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.40%。

企業新聞

中國南方航空週三傳出重新試飛波音 (BA-US) 旗下窄體客機 737MAX，波音有望在中國復飛的消息激勵其股價噴漲 9.45% 至每股 133.72 美元。

愛奇藝 ADR (IQ-US) 下跌 2.36% 至每股 4.56 美元。市場傳出中國搜尋引擎巨頭百度就出售愛奇藝股份與潛在收購者談判，愛奇藝估值可能約 70 億美元。愛奇藝回應，此消息不實、純屬謠言。

Meta (META-US) 上漲 3.43% 至每股 169.35 美元。Snap(SNAP-US) 飆漲 10.83% 至每股 13.20 美元。投行 Piper Sandler 分析師 Thomas Champion 表示，蘋果在今年 WWDC 大會宣布升息的多個作業系統，其中更新的隱私設定，為以廣告營利的公司帶來利多，特別是 Meta 和 Snap。

Netflix (NFLX-US) 強升 7.50% 至每股 180.11 美元。Netflix 週三決定推出《魷魚遊戲》真人實境秀，節目名稱為《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》，Netflix 廣邀全球 456 名參賽者來參加，冠軍獎金上看 456 萬元美元 (約 1.4 億台幣)。

經濟數據

美國 5 月零售銷售年增率報 8.09%，前值 7.82%

美國 5 月零售銷售月增率報 0.0%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 5 月核心零售銷售月增率報 0.5%，預期 0.8%，前值 0.4%

美國 5 月進口物價指數月增率報 0.6%，預期 1.1%，前值 0.4%

美國 5 月進口物價指數年增率報 11.7%，預期 11.9%，前值 12.3%

美國 6 月 NAHB 房市指數報 67，預期 68，前值 69

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 稱，聯準會展示認真對抗通膨的信心之後，風險資產恢復正常運轉。由於不太可能出現源源不斷的超大規模升息，兩年期美債殖利率大幅走低，意味市場看到美債殖利率觸頂。

鮑爾明示下次會議最可能升 2 碼或 3 碼，Thornburg Investment Management 投資組合經理 Christian Hoffmann 點評，這讓升 4 碼的可能性降低，經濟衰退幾乎是肯定的，但重點是美國經濟會受到多大的傷害？

聯準會主席鮑爾週三表示，聯準會希望在加快升息步伐後避免經濟衰退，但 ING Economics 分析師週三表示，更快、更大幅度升息意味著美國經濟硬著陸的風險更大，失業率可能會急劇上升。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主