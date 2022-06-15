避險基金大亨艾克曼：若Fed升息4碼 有望迅速恢復市場信心

知名美國避險基金投資人、億萬富翁艾克曼 (Bill Ackman) 週二 (14 日) 在推特上表示，若美國聯準會 (Fed) 週三 (15 日) 一口氣升息 3 碼，將有望恢復市場信心，若 Fed 週三和 7 月都升息 4 碼，而不是市場預期的 3 碼，將更有幫助。

艾克曼表示，Fed 允許通膨失控，證券和信用市場因此對 Fed 失去信心。他呼籲 Fed 採取積極行動，以助市場恢復信心。此外，若 Fed 週三和 7 月都升息 4 碼，更有助於恢復市場信心。

艾克曼表示，先前 Fed 前主席 Paul Volcker 在 1980 年代將聯邦資金利率調升至 20%，才壓制幅度類似的通膨。因此，若認為終點利率只要 4% 就能抑制如今高升的通膨，恐怕不切實際。但他指出，若是 Fed 能採取迅速行動，5% 至 6% 的利率可能就能達成使命。

少數交易員開始揣測，Fed 本周有可能一口氣升息 4 碼，是 1989 年以來首見。雖然 4 碼並非華爾街預測的基本情境，但摩根大通美國首席經濟學家 Michael Feroli 提醒，這「並非微乎其微」的風險。

Feroli 預測 Fed 本周較有可能升息 3 碼。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具則顯示，Fed 本周升息 3 碼 (聯邦資金利率目標區間升到 1.50-1.75%) 的機率為 94.1%。