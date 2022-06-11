〈貴金屬盤後〉美通膨觸頂希望破滅 金價峰迴路轉 周線收紅

美國公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 意外以逾 40 年最快速度上漲，投資人尋求避險去處，帶動黃金期貨周五 (10 日) 收高，從稍早觸及的三周低點反彈。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤勁揚 25.70 美元或 1.2%，報每盎司 1875.50 美元，是 5 月 5 日以來最高，周線上揚。

美國勞工部周五公布，5 月 CPI 年增率為 8.6%，高於市場預期的 8.3%，粉碎市場對 4 月通膨已觸頂的希望，月增率也從 4 月的 0.3% 竄升至 1%，超過市場所估的 0.7%，反映居住、食品和汽油價格大幅上漲。

5 月不計食品和能源的核心 CPI 年增率為 6%，較 4 月的 6.2% 略降，月增率為 0.6%，高於 4 月的 0.5%。市場預估年升 5.9%、月升 0.6%。

此外，美國同日公布 6 月密大消費者信心下滑至 50.2 歷史低點，凸顯汽油價格高漲對民眾的影響。

報告公布後，美元和美債殖利率周五大幅上揚，美股下殺收黑。雖然美元和美債殖利率上升通常會打壓金價，但在消費者信心數據公布後，黃金吸引更多避險買盤。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金走勢峰迴路轉，周五稍早還在低點，CPI 報告公布後大漲，隨著消費者信心數據公布，繼續反彈。」

Navellier 共同創辦人 Louis Navellier 表示，對核心通膨率觸頂的希望已經徹底被粉碎，市場反應來得又急又猛。

Spartan 資本證券首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說：「美元和美債殖利率上升通常不利金價，但今天情況卻不同，因為通膨數據真的糟透了。」

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金周五稍早才跌到三周低點，但之後走勢翻轉，攀上四周最高，在日線圖產生走勢反轉的看漲型態，也產生技術面看漲的每周收盤高點。

他說：「黃金在下個禮拜初的後續技術買盤已經就定位，多頭重拾動能。」

鑒於美國 5 月通膨率追平 3 月的逾 40 年高點，巴克萊經濟學家預期聯準會 (Fed) 下周可能升息 3 碼 (75 個基點)，而不僅是原先預估的 2 碼。

目前期貨市場普遍仍預期 6 月較可能升 2 碼，但預測升 3 碼的機率從數據公布前的不到 5% 上升到 20%，押注 7 月升 3 碼的機率更接近至 50%。

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