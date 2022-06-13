Fed恐加速升息 美2年期公債殖利率衝上3.17% 油價重挫2%

美國 2 年期公債殖利率周一（13 日）盤中再度大幅攀升，飆上 2007 年來最高紀錄，國際油價也大跌 2%，連續第三個交易日走低，原因是美國通膨加速，促使投資人預料聯準會（Fed）可能會加快升息步調。

美國 2 年期公債殖利率周一盤中漲 11 個基點至 3.17%，寫下 2007 年來最高水準。美債賣壓也蔓延至亞洲市場，日本 10 年期公債殖利率報 0.25%，處於央行容忍上限。紐西蘭 10 年期公債殖利率更突破 4% 關卡，為 2014 年以來首見。

紐約原油周一盤中重挫 2%，每桶報 118.28 美元。

美國 5 月消費者物價指數（CPI）加速至 8.6%，為 1981 年來最高峰，且升幅比經濟學家原估還大。

薩默斯周日在 CNN「美國國情」節目中說：「通膨像現在這麼高，失業率像現在這麼低，經濟幾乎確定會在兩年內陷入衰退」；在通膨問題上，「Fed 的預測往往過於樂觀，我希望他們能充分認識這個問題的嚴重性。」

Fed 將在台北時間周四凌晨 2 時公布利率決策，除了最新利率，投資人也正在等待央行官員對經濟、通膨和聯邦資金利率的最新預測。

目前交易員認為 Fed 7 月升息 75 個基點（3 碼）的機率為 50-50，巴克萊銀行更開第一槍，預料 Fed 最快本周就會將基準利率調高 3 碼。

北京與上海疫情也再度惡化，抑制原油需求。北京市政府新聞發言人徐和建周日表示，北京朝陽區天堂超市酒吧群聚案來勢兇猛，防控難度超越新發地批發市場群聚案及上一波疫情，目前仍存在外溢風險。因此，周一起朝陽區將連續展開三天核酸篩查。