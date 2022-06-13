美國前財長薩默斯 促Fed正視通膨嚴重性 經濟衰退迫在眉睫

美國前財長薩默斯敦促聯準會（Fed）在本周會議上正視通膨嚴重性，且經濟衰退風險已近在眼前。安聯（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗則說，若 Fed 早點採取行動，原本美國可避免通膨高漲。

薩默斯周日（12 日）在 CNN「美國國情」節目中說：「通膨像現在這麼高，失業率像現在這麼低，經濟幾乎確定會在兩年內陷入衰退」；在通膨問題上，「Fed 的預測往往過於樂觀，我希望他們能充分認識這個問題的嚴重性。」

薩默斯自去年以來一直預測高通膨。他說，通膨路徑取決於俄羅斯總統普丁發動的烏克蘭戰爭，以及其對油價的影響。美國 5 月消費者物價指數（CPI）加速至 8.6%，寫下 1981 年來最高紀錄，凸顯通膨惡化。

薩默斯說：「通膨面臨進一步上升的風險，而且我認為通膨可能不會快速回落。」他並認為，在烏克蘭戰爭持續的情況下，拜登政府沒太多辦法可壓低汽油價格。

薩默斯表示，美國可追求更具「戰略性」的對華關稅政策，以減輕消費者和製造商的負擔。他也主張朝野兩黨立法提高川普時代的減稅額。

伊爾艾朗周日則表示，此前 Fed 誤判通膨只是「暫時」現象，若央行官員後來態度謙遜，早點採取行動，就可避免高通膨。

伊爾艾朗說，烏克蘭戰爭、能源轉型及 Fed 誤判通膨形勢，最終導致通膨持續加速。他擔憂在這個「停滯性通膨」時期，通膨率可能飆上 9%，並引發經濟衰退。

倫敦金融時報的調查結果顯示，近 70% 受訪經濟學家認為，明年美國經濟將陷入衰退，凸顯美國這個全球最大經濟體面臨愈來愈多逆風。