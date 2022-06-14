〈紐約匯市〉風險資產拋售慘烈 美元指數再創近20年高 加密貨幣暴跌

對全球經濟放緩的擔憂與聯準會 (Fed) 大幅升息預期，提振美元避險需求，將美元指數推升至近 20 年新高，風險資產拋售加劇，也在加密貨幣市場掀起一陣波瀾，使比特幣創下 2 年來最糟單日表現。

周一 (13 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.01%，報 105.21，是 2002 年 12 月以來最高。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 發布報告稱，隨著風險情緒全面降溫，美元延續上周五 (10 日) 的勢頭。美國上周五公布火熱的通膨數據，導致避險情緒廣泛上升，並強化市場對於央行更積極收緊政策的押注。

市場普遍預期聯準會本周將升息 50 個基點 (2 碼)，但也不乏升息 75 個基點 (3 碼) 的呼聲，例如巴克萊 (Barclay) 和 Jefferies。

Bechtel 表示，對一些堅持 Fed 升息 2 碼的人來說，3 碼的行動肯定會讓他們感到意外，美元指數料將因此走高。

美元上漲之際，日圓兌美元匯率雖然沒有出現太大波動，但仍在 1998 年低點附近掙扎。截稿前，日圓兌美元小貶 0.02%，至 134.44 日圓兌 1 美元。

日本內閣官房長官松野博一周一表示，政府對日圓近來的急遽跌勢感到擔憂，將密切關注匯率走勢，準備好在必要時做出反應，但拒絕評論是否進行外匯干預。

凱投宏觀 (Capital Economics) 日本經濟學家 Tom Learmouth 說，決策者的語氣越來越強硬，他們可能很快就會從口頭干預進一步升級，但他認為，外匯干預只會為日圓帶來短暫的喘息機會，代價可能更高。

被視為風險偏好指標的澳幣兌美元重貶 1.82% 至 0.6922 美元，為一個月新低。

除了聯準會以外，市場本周還將關注英國央行 (BOE) 和瑞士央行 (SNB) 的利率會議。

英鎊兌美元貶 1.52% 至 1.2127 美元，是 2020 年 5 月以來最低。英國周一公布 4 月 GDP 意外萎縮，是疫情爆發初期以來首次出現連續 2 個月萎縮，脫歐後與北愛爾蘭貿易的緊張局勢也使英鎊承壓。

瑞郎兌美元貶 0.97%，至 0.9969 瑞郎兌 1 美元。

加密貨幣市場引爆賣壓，比特幣一度暴跌 20%，單日表現為兩年來最糟，截稿前跌 15% 至 23,228.9 美元，以太幣和幣安幣分別跌 16% 和 14%。

因風險資產拋售加劇，加密貨幣貸借貸平台 Celsius Network 周一宣布暫停自平台提款和轉帳，全球最大加密貨幣交易所幣安 (Bianace) 隨後跟進。

截至台灣時間周二 (14 日) 約 6:00 價格：