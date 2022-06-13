〈台幣〉連8貶挫1.58角收29.742元 非美貨幣全面跳水

外資今 (13) 日狂砍台股 480 億元，並大舉匯出，熱錢瘋狂流出亞洲，非美貨幣全面跳水，新台幣匯率接連失守 29.6、29.7 元關卡，最低來到 29.752 元，美元買盤相當踴躍，終場匯價重貶 1.58 角，以 29.742 元作收，為近 1 個月新低點，台北及元太外匯市場總成交金額 18.66 億美元。

台北股匯今天上演資金大逃殺，新台幣匯率連續第 8 個交易日走貶，盤中下探 29.752 元，重貶 1.68 角，為 5 月中下旬以來新低，終場貶 1.58 角，收 29.742 元，台北外匯市場成交值 12.14 億美元，元太外匯市場成交值 6.52 億美元。

台股遭遇黑色星期一，一度大跌逾 400 點，回測萬六，電子、航運等傳產股全面倒地，台積電、鴻海、聯發科權值三王狂殺，加權指數終場重挫 389 點，收在 16070 點，外資瘋狂倒貨 480 億元，今年以來，外資累計已賣超台股 8300 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數今天大漲 1.5%，非美貨幣全面跳水，歐元重挫 1.51%，韓元貶值 1.18%，新加坡幣、人民幣約貶 0.62-0.63%，新台幣貶值 0.53%。

美國上周五公布的 5 月消費者物價指數 (CPI) 意外攀升至 40 年最高，市場憂心，通膨飆漲可能促使 Fed 更大幅度的升息，或發布更高的利率預測。美國 10 年期公債殖利率飆升 5 個基點至 3.21%，為 2018 年以來的最高水準。

美元強勢止不住，新台幣上周累計貶值 1.96 角或 0.66%，周線連二黑。本周國內外進入超級央行周，最受矚目的莫過於美國聯準會 (Fed)，而台灣央行周四也將舉行理監事會議，市場預測篤定升息，可能達 1 碼，是否加碼祭出房市管控也備受關注。