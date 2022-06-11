巴克萊銀行開第一槍 預測Fed下週就升3碼

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率意外再創 40 年來新高，提高聯準會 (Fed) 盡快大幅升息的可能性，英國巴克萊銀行 (Barclays) 週五 (10 日) 開出第一槍，預測聯準會在下週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議就會決定升息 3 碼。

美國 5 月 CPI 意外再度衝高，比去年同期勁升 8.6%，創 1981 年底以來最高。火熱的通膨數據，讓華爾街通膨見頂回落的希望瞬滅，聯準會何時升 3 碼成為市場熱門的議題。

截稿前，芝商所 (CME) 的 FedWatch 週五工具顯示，聯邦基金期貨交易員認為聯準會 6 月份升息 3 碼的可能性超過 23%， 7 月升息 3 碼以上的機率超過 50%。

(圖片：FedWatch)

巴克萊成為第一家主要銀行，預測聯準會在下週會議 (6 月 14 日至 15 日) 就會決議升 3 碼。

Jonathan Millar 為首的巴克萊經濟學家週五的一份報告中寫道：「這是一個關鍵時刻，不是 6 月就是 7 月會議大幅升息，但最新情況將迫使聯準會在 6 月升 3 碼。這不是博取市場關注的觀點，讓我們改變預期的因素來自能源價格，這是難以忽略的因素。美國最新 CPI 報告顯示所有分項的價格都很強勁，甚至加速上漲。」

巴克萊報告寫到：「現在有充分的理由預期聯準會將在下週會議決定升息 3 碼。」

實際上巴克萊並不孤單，投行 Jefferies 也跟進預測聯準會下週就升 3 碼的可能性。

Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 在一份報告中預測：「週五的數據將徹底顛覆預期，將迫使聯準會轉向更高升息幅度，並提前緊縮政策的腳步。 」