繼Celsius暫停提款後 幣安宣布暫停比特幣提款

繼加密貨幣借貸公司 Celsius 暫停加密貨幣提款後，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）周一（13 日）表示，由於交易停滯導致系統工作積壓，暫時停止比特幣提款，同時也將恢復提款時間從先前預估的 30 分鐘往後延長，但並未說明具體延遲原因。

隨美國上周公布 5 月火熱的通膨數據後，投資人在聯準會（Fed）升息與潛在經濟衰退擔憂下，加速拋售風險資產，其中比特幣在周末持續走跌，周一進一步下挫，價格創下約 18 個月以來低點。

加密貨幣交易所幣安也受到影響，周一因交易停滯導致系統工作積壓，暫停比特幣提款。起初幣安創始人趙長鵬在推特上表示，該問題預估在半小時內解決，但後來修正說可能要比預估時間更久。

幣安執行長趙長鵬在推特上宣布暫時彼特幣提領消息。(圖片：趙長鵬推特)

趙長鵬補充說，暫停比特幣提款只會影響幣安比特幣網絡，投資人仍可以在 BEP-20 等其他網路上提領比特幣，且資金都受到「投資者保護基金」 （SAFU）保障，該基金為幣安於 2018 年 07 月設立的風險保障基金，旨在保護幣安用戶的資產安全。

Celsius Network 稍早表示，由於「極端的市場條件」，將暫停帳戶之間的互換、取款和轉帳，這是加密貨幣行業面臨壓力的最新跡象。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣報 22,953.00 美元，24 小時內下跌 17.4%，跌破 2.3 萬美元關卡。