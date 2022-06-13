英國4月GDP意外萎縮 引發經濟衰退憂慮

根據最新公布的官方數據，英國 4 月份經濟意外萎縮，使潛在經濟衰退的壓力大增。

英國統計局周一 (13 日) 公布，繼 3 月份收縮 0.1% 之後，4 月份 GDP 又下降 0.3%，低於專家們預計的 0%，而且連兩個月出現負成長。

統計局表示，這是自 2020 年 3 月及 4 月之後，再一次出現連兩個月經濟萎縮，但 4 月的 GDP 仍比疫情前水準高出 0.9%，

占英國經濟四分之三的服務業產出，在 4 月份萎縮 0.3%，這主要是由於英國政府 Covid-19 測試和追蹤計畫結束，以及疫苗接種的活動減少。統計局指出，剔除與防疫相關的這部分原因，4 月份 GDP 將增長 0.1%。

英國經濟的另外兩個主要部分的活動也有所下降。製造業萎縮 1%，這主要受到價格大幅上漲和供應延遲的沉重打擊，建築業產出下降 0.4%。

統計局指出，觀察性證據顯示，整體經濟上，企業受到創紀錄的燃料和能源價格的影響，尤其是製造業。

分析師一般將連兩季出現負成長定義為經濟衰退，市場對陷入衰退的擔憂正在上升。

Pantheon Macroeconomics 首席英國經濟學家 Samuel Tombs 表示，目前 GDP 比 2022 年 1 月的峰值低 0.4%，因為民營部門活動的進一步復甦，被與新冠病毒相關的政府支出和製造業疲軟所抵消。儘管如此，他認為，經濟衰退仍不太可能發生。