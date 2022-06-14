紐約Fed調查：5月消費者對未來一年通膨與支出預期均創新高

美國紐約聯邦準備銀行周一（13 日）公布的最新調查報告顯示，5 月份消費者對通膨與未來一年支出預期均達到創紀錄水準。上周公布 5 月美國消費者物價指數（CPI）年增 8.6% 超乎市場預期，創下 1981 年以來新高。

報告顯示，消費者對未來一年物價漲幅預期升至 6.6%，較 4 月攀升 0.3 個百分點，與 3 月持平，為 2013 年 6 月調查以來新高。這是在 3 年通膨預期基本維持在 3.9% 不變的情況下的預估。

與此同時，美國家庭對未來 12 個月支出成長預期中值飆升至 9%，較上月整整增加一個百分點，比年初的 5.5% 大幅上升，幾乎是一年前預期 5% 的一倍。

此外，報告中只有 36.2% 的受訪者預估一年後股市會走高，低於 4 月的 37.9%，創下新低。消費者也表示，除物價上漲之外，貸款也越來越困難，5 月表示融資難度加大的消費者比例從 4 月的約 9% 升至 11.4%，創下 2020 年 10 月以來新高。

就業方面，擔心失業的人數比例上升至 11.1%，雖然仍遠低於長期平均水準，但卻是 1 月以來新高，消費者預期失業率將在一年內升至 38.6%，為 2021 年 2 月以來新高。

上周公布的 5 月 CPI 年升 8.6% 超乎市場預期，創下自 1981 年 12 月以來最大增幅，主因是受到食品、能源與住房成本大幅上升推動，火熱的通膨率增添聯準會（Fed）升息壓力。

另一方面，市場情緒也受到影響，投資人擔心通膨上升與潛在的經濟衰退即將到來，美股受到衝擊，截稿前，道瓊工業指數周一盤中跌近 700 點或近 2.2%，那斯達克指數跌逾 400 點或近 3.9%，標普 500 指數跌逾 3%、費半指數跌逾 5%。美國 10 年期公債殖利率飆升至 3.341%，美元指數升至 104.92，逼近 105 大關。