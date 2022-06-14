傳Google在歐盟反壟斷調查中讓步 提議讓競爭對手在YouTube投放廣告

路透周一（13 日）援引知情人士消息報導，Google 母公司 Alphabet 提出允許其競爭對手廣告中間商在 YouTube 上投放廣告，以解決歐盟反壟斷調查的一個關鍵部分，此舉目的是替 Google 在不被罰款的情況下了解此案鋪路。

歐盟執委會去年針對 Google 啟動一項調查，查清 Google 是否透過限制競爭對手與廣告商獲取用戶數據，使自身在數位廣告領域有不公平的競爭優勢，而 Google 來一直在與該機構討論補救措施，避免可能高達全球營收 10% 的巨額罰款。

知情人士表示，為了達成協議，Google 需要提供的不僅僅是 YouTube 的補救措施，還需要解決其他問題，目前談判似乎在正軌上。

歐盟監管機構指出，Google 要求廣告主使用其 Ad Manager 在 YouTube 投放廣告，可能限制競爭對手在 YouTube 上提供廣告的方式，同時也在調查 Google 要求廣告商使用其服務 Display & Video 360 與 Google Ads 來購買 YouTube 廣告的行為。

歐盟執委會對此消息拒絕置評。Google 先前曾表示，出版商與廣告商都會使用多種技術與平台來銷售廣告，試圖澄清反壟斷之嫌。

根據 Alphabet 公布的上季財報，YouTube 的營收約為 69 億美元，該公司去年線上廣告總營收為 1,470 億美元海放其他全球同業，包括 YouTube 和 Gmail 在內的廣告收入占其整體營收與獲利大部分。

然而，Google 反壟斷不只被歐盟盯上，英國監管機構競爭及市場管理局（CMA）也在調查 Google 的廣告行為。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 盤中股價下跌 2.85%，每股暫報 2,159.97 美元。