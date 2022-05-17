〈樺漢法說〉合作Google效益穩步增 個體營收比重明年衝2成

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 持續擴大策略聯盟，董事長朱復銓表示，跟 Google(GOOGL-US) 合作效益將逐步發酵，目前占個體營收 10%，預計明年可望提升到 20%；而近期入股磐儀 (3594-TW)、金雨 (4503-TW)，則是因應未來龐大的訂單及分散產能需求。

朱復銓表示，跟磐儀合作將聚焦在 IoT 設備，由於磐儀跟另一合作夥伴聯發科 (2454-TW) 在行動式產品合作已久，在美洲市場也有佈局，未來樺漢旗下的 S&T 可借重磐儀優勢，加速拓展相關市場。

至於金雨，朱復銓則指出，因為未來會有大量的大型機構系統及相關零組件需求，但考量外部有美中貿易戰、中國疫情封控等因素，必須在台灣架設產線，加上金雨也有通過相關客戶認證，合作可大幅縮短投產時間。

在 Google 的合作方面，朱復銓說明，除了軟硬整合、AIoT 雲網結合的模式獲許多客戶青睞採用外，現在也因應全球碳中和、淨零碳排的趨勢，進一步與 Google Cloud 擴大合作，提供「雲化 ESG 賦能科技」雲地整合服務，以數位雙生 (Digital Twin) 及 3D 可視化智能平台，協助企業打造「淨零元宇宙」。

朱復銓指出，Google Cloud 的淨零碳排，能將企業機關碳排放量正負抵銷，達成碳中和，可滿足客戶在 2030 年減少 30-50% 的碳排，初期鎖定電力與工業、交通與運輸、建築三大領域，目前已有金融、政府等機構單位上門詢問，可望成為營運新動能。