〈俄烏衝突〉銀行帳戶遭凍結運作受阻 Google俄國子公司將聲請破產

因俄羅斯當局沒收在 Google 在當地的銀行帳戶，導致當地辦公室運作受阻，Google 計劃讓俄國子公司聲請破產。

數月以來，Google 因為移除 YouTube 上的俄國官媒和影片內容，加上未能應俄國要求刪除當局認定的非法內容，承受來自當局的龐大壓力，甚至多次遭到重罰。

Google 發言人周三 (18 日) 表示，因俄國子公司的主要銀行帳戶被當局凍結，導致辦公室無法正常運作，很快就會聲請破產。

華爾街日報引述知情人士透露，Google 大部分員工已經離開俄國，前往 Google 在其他國家的據點工作，其中有多數人前往杜拜，選擇留在俄國的員工，也都已經離開公司。

俄烏戰爭爆發不久後，Google 便暫停在俄國的廣告銷售業務，旗下 YouTube 也禁止在俄國官方媒體的頻道上投放廣告，後來甚至完全封鎖這些頻道。

目前為止，Google 是第一家因為俄烏戰爭在俄國聲請破產的大型科技公司，蘋果 (AAPL-US)、Meta(FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 等都已暫停當地業務，但還沒讓子公司宣告破產。

不過，Google 發言人表示，部分免費服務仍會繼續在當地提供服務，例如 Google 搜尋引擎、YouTube、Gmail 和 Google 地圖等。