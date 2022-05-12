〈谷歌開發者大會〉Google推AR眼鏡 可實時翻譯語言

谷歌 I/O 年度開發者大會周三 (11 日) 正式登場，執行長 Sundar Pichai 展示一款能實時翻譯語言的智慧眼鏡。

Pichai 表示，該款實境增強 (AR) 的智慧眼鏡仍只是雛形，但可以向配戴者實時展示語言及其翻譯，因此配戴者可透過閱讀鏡片上呈現的翻譯文字來了解對話意思，不僅能打破語言藩籬，也能讓聽障者受惠。

目前尚不清楚該款眼鏡是否會上市開賣，但該雛型眼鏡可協助大眾理解谷歌認為 AR 功能可應用的領域。

谷歌 (GOOGL-US) 約莫 10 年前涉足智慧眼鏡，但由於發售有限、初始定價高昂以及隱私問題，令 Google Glass 無法獲得大眾青睞，甚至某些場所明令禁止入場者配戴 Google Glass。

然而，谷歌似乎仍積極推進智慧眼鏡領域，例如 2020 年谷歌收購加拿大智慧型眼鏡新創公司 North，該公司曾推出智慧眼鏡 Focals 1.0，讓使用者能透過第一人稱視角獲取所見視角內的環境資訊，同時透過 AR 方式觀看相關資訊。

另外，谷歌在 I/O 年度開發者大會上還推出首款智慧手錶 Pixel Watch 、平價智慧手機 Pixel 6a，並預告旗艦手機 Pixel 7、Pixel 7 Pro 以及 Pixel 平板等新品。