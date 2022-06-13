〈美股早盤〉通膨嚇壞投資人 主要指數開低 標普500跌回熊市區間

上周美國公布通膨數據嚇壞市場投資人，擔心聯準會（Fed）會激進升息應對，進而讓經濟成長陷入衰退，風險資產加密貨幣也遭大幅拋售，美債殖利率狂飆，美股周一（13 日）開低，標普 500 指數跌回熊市區間。

截稿前，道瓊工業指數跌近 600 點或近 1.89%，那斯達克綜合指數跌近逾 300 點或近 2.9%，標普 500 指數跌近 2.5%，費城半導體指數跌近 3%。

標普 500 指數創下今年盤中新低，較記錄高點下跌近 21%，重返熊市區間。該指數與今年 1 月收盤紀錄相比，下跌 20% 以上，若周一收盤表現仍不佳，對華爾街的許多人來說，將證實熊市的到來。

美國上周公布通膨數據爆表，完全澆熄市場盼通膨觸頂的希望，華爾街投行巴克萊表示，美國通膨數據可能處在「令人震驚」的高點，目前預估 Fed 本周將升息 3 碼（75 個基點），而非兩碼（50 個基點）。

匯市方面，避險貨幣美元兌主要貨幣今升至 20 年新高，接近 5 月創下的 105.01 的 20 年高點，此外日圓兌美元今一度下跌 0.6%，為 1998 年以來新低，主因是美國周五公布炙熱的通膨數據後，日美指標公債殖利率差擴大。

債市方面，美國 2 年期和 10 年期公債殖利率間曲線自 4 月初以來首次短暫倒掛，兩者殖利率之差一度跌至負 0.02 個基點，主因是上周公布 5 月美國消費者物價指數（CPI）高於市場預期，引發市場對 Fed 激進升息策略的擔憂。殖利率倒掛是一項受到密切關注的指標，被許多人將其視為經濟衰退的指標。

美國公債殖利率盤前一度飆升至 3.25%，改寫 2018 年 10 月以新高，美股開盤後再升至 3.284%。摩根士丹利與高盛策略師表示，股市仍未完全反映出企業獲利面臨的巨大風險與消費者需求疲軟。

交易員目前預估，Fed 將在 9 月前升息 175 個基點，意味著連續兩次升息兩碼、一次升息 3 碼（75 個基點）。若 Fed 如市場定價升息，將為 1994 年以來首次採取如此激進的措施。

加密貨幣方面，美國上周五公布的 CPI 嚇壞市場，引發全球各類資產遭到拋售，加密貨幣也未能逃過這波衝擊。比特幣周末期間持續跌勢，周一進一步下挫，價格來到約 18 個月以來的最低點。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣報 23,761.61 美元，24 小時內下跌 13.3%，以太幣下跌 15.1%，報 1,242.92 美元。

歐洲消息方面，英國由於能源價格大幅上漲等因素，從製造業到服務業與建築業所有領域受到拖累，4 月國內生產毛額（GDP）下滑，連續兩個月萎縮。

能源方面，因美國通膨高漲以及擔心中國需求放緩，原油價格跌至一周以來新低，不過利比亞內戰持續導致 100 多萬桶石油產能停產，供應受到影響。截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.2%，至每桶 120.55 美元；7 月到期的西德州原油期貨下跌 1.31%，至每桶 119.07 美元。

其他消息方面，WPP 旗下廣告機構 GroupM 今日出爐的調查報告顯示，即使全球地緣政治局勢持續存在並且人們擔心經濟衰退，但今年全球廣告業務預計將成長 8.4%。

報告指出，2022 年的成長來源包括越來越多的新小企業，這些企業的廣告宣傳水平可能高於它們正在取代的企業，像是尋求成長的風險投資「新經濟」廣告商，以及中國行銷人員在國外所做的廣告。而電商的預期減速和升息將拖累成長。

截至台北時間周一（13 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 美股早盤下跌 13.13%，至每股 51 美元

加密貨幣市場受到上周美國通膨數據影響，比特幣等加密貨幣價格暴跌，加密貨幣交易所 Coinbase 也受到牽連，盤前股價跌近 18%。另外，大幅押寶比特幣 Microstrategy(MSTR-US) 早盤股價重挫逾 23%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 3.22%，至每股 674.25 美元

RBC Capital Markets 看好電動車製造商特斯拉在供應鏈的優勢，將該股評等從「市場表現」調升至「優於大盤」。報告指出，「雖然特斯拉對它們在原材料供應方面達成的交易相當保密，但在與聯繫人交談時，我們相信它們比其他 OEM 廠做得更多。該公司早期專注於垂直整合，不僅是電池和原材料，還有電機，半成品，軟體等等，都可能會奴收到成果。」

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 2.41%，至每股 48.77 美元

美國食品藥物管理局（FDA）在今天晚上公布的簡報文件中表示，在評估輝瑞針對 6 個月至 4 歲幼童推出的新冠疫苗的過程中，未發現該疫苗有任何安全疑慮。

FDA 審查人員在報告中說：「根據現有的數據，輝瑞藥廠和 BioNTech 針對 6 個月至 4 歲這個年齡層推出的 3 劑型 COVID-19 疫苗，在預防 COVID-19 上是有效的。」

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

加密基金管理公司 Stack Funds 營運長 Matthew Dibb 表示，上周通膨數據公布後市場反應非常糟糕，目前多數人認為本周 Fed 將升息 3 碼，不過僅是純粹憶測，而在此前景下，市場情緒不佳，股市將走低。

abrdn 投資總監 James Athey 表示，目前美國的通膨讓 Fed 無法暫停收緊貨幣政策，更不用說有放慢步伐的可能，如果全球各央行皆按市場定價行事，經濟將受到一些重大負面衝擊。

三菱金融集團外匯分析師表示，整體而言，近期基本面走勢仍有利日圓進一步走軟，但市場投資人對未來一周的日本央行政策與立場轉變風險更加警惕。