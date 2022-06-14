〈美股盤後〉Fed升3碼恐慌蔓延 標普下殺近4%正式墜入熊市

美國 5 月 CPI 數據意外再創 40 年來新高，聯準會激進升息和經濟衰退擔憂瀰漫華爾街，恐慌指數 VIX 週一 (13 日) 飆升，債市迎來又一波猛烈拋售，美股開盤殺聲隆隆，能源股領跌，加密貨幣概念股跳水，航空郵輪股哀鴻遍野，科技股也遭遇重創，Netflix、特斯拉和 Nvidia 下跌超過 7%。

尾盤時段，市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 刊出「聯準會本週可能考慮升息 75 個基點」的報導，儘管他並未使用任何消息來源，但劇透 FOMC 會議可能結果，促使美股大盤拋售加速。

四大指數收盤全數血洗，那指重挫逾 4.6%，費半崩 5.61%，道瓊暴跌 876 點，標普下殺近 4% 至 3,749.63 點，較 1 月高點下滑約 22%，正式墜入熊市。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.35 億例，死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週一 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊血染一片，能源 (-5.13%)、房地產 (-4.78%) 和非必需消費品 (-4.66%) 跌勢最猛烈。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.83%；Meta (META-US) 大跌 6.44%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.45%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.24%。

道瓊成分股悉數挫低。波音 (BA-US) 暴跌 8.77%；Salesforce (CRM-US) 大跌 6.96%；美國運通 (AXP-US) 下跌 5.26%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 5.16%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.6%。

費半成分股大殺四方。AMD (AMD-US) 暴跌 8.26%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 7.82%；美光 (MU-US) 大跌 6.04%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.46%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.69%； 高通 (QCOM-US) 下跌 3.41%。

台股 ADR 無一倖免。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.53%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.81%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 4.16%。

企業新聞

加密貨幣貸款機構 Celsius 突然宣布暫停從平台提款後，區塊鏈概念股一面倒，擁有大量比特幣的商業智慧軟體開發商 MicroStrategy (MSTR-US) 週一深跌 25.18% 至每股 152.15 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 狂瀉 7.10% 至每股 647.21 美元。特斯拉週一解僱新加坡地區經理 Christopher Bousigues。據外媒報導，今後特斯拉香港辦公室將負責新加坡的業務。特斯拉本月初傳出基於全球經濟的擔憂，決定裁掉全球約 10% 的員工。

特斯拉執行長馬斯克本月初曾致函內部高層，他表示對經濟形勢有「非常糟糕的感覺」，希望特斯拉裁員 10%(圖片：AFP)

北京疫情陷入膠著，可能會減緩能源需求，能源股仍難以減少損失，雪佛龍 (CVX-US) 大跌 4.60% 至每股 167.33 美元。

經濟數據

美國通膨率上個月再寫 40 年新高，而紐約聯準銀行一項調查指出，美國民眾對未來一年通膨預期從 6.3% 上升至 6.6%，追平 2013 年 6 月調查開始以來的最高，凸顯美國消費者悲觀情緒。

華爾街分析

華爾街分析師正轉向聯準會更大幅度的升息預測，巴克萊銀行和 Jefferies 之後，摩根大通經濟學家 Michael Feroli 週一也預測聯準會本月將升息 3 碼，並警告升息 4 碼的風險並「不是」微乎其微。

儘管渣打外匯研究分析師 Steven Englander 仍堅持本週升息 2 碼的預測，但 Englander 預估，聯準會為試圖提高其公信力，未來可能會升息 4 碼。

摩根士丹利執行長 James Gorman 認為，美國經濟衰退的風險約為 50%，但現階段不太可能陷入深度衰退。

Yardeni Research 機構總裁 Ed Yardeni 稱，5 月 CPI 報告完全沒有顯示通膨觸頂的跡象，暗示聯準會將更會加鷹派，並且經濟衰退風險更高。

Sanctuary Wealth 投資長 Jeff Kilburg 表示，美股爆量殺低可能表明，許多投資人正在獲利了結或調整其投資組合，並可能表明市場處於投降階段。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主