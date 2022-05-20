美跨黨派參議員新提案 可能迫使Google分拆數位廣告業務

美國跨黨派參議員組成的團體在周四 (19 日) 提出最新法案，如果通過，可能迫使 Alphabet 把獲利豐厚的數位廣告業務分拆出去。這可說是美國國會迄今在打擊科技巨擘權力方面最強力的法案之一。

本提案名為「數位廣告競爭和透明度法案」(The Competition and Transparency in Digital Advertising Act)，以猶他州共和黨議員 Mike Lee 為首，並獲得德州共和黨參議員 Ted Cruz、明尼蘇達州民主黨參議員 Amy Klobuchar 等人支持。

根據提案內容，若某企業一年處理的數位廣告交易超過 200 億美元，將被禁止參與生態系的多個流程。換句話說，Google 將無法像現在一樣推出所有線上廣告業務，例如既幫企業買賣廣告，也經營廣告競標業務。

數位廣告已是 Alphabet(GOOGL-US) 事業重心，今年第 1 季總營收 680.1 億美元當中，有 546.6 億美元來自廣告。

Google 同時經手數位廣告業務多道流程，早已成為各州反壟斷訴訟的焦點。若此提案通過，Google 將須選擇留下哪些業務。

Mike Lee 表示，Google 在 2008 年收購網路廣告技術商 DoubleClick 之後建立起來的龐大事業，可能因為本法案而需要分割出來。

他說：「讓 Google 身兼賣方和買方，還經營交易平台，等於使其擁有不公平也不正當的優勢。」

反壟斷專家表示，如果本提案通過，將是反壟斷法一個世代以來最大變革。目前作為美國反壟斷法兩大根基之一的 1914 年克雷頓法 (Clayton Act of 1914)，從 1970 年代至今從來不曾修法。

值得注意的是，本法案還匯集了原本對反壟斷有不同意見的議員。Lee 雖然是此法案的主要代表，但他反對 Klobuchar 等人提出的其他反壟斷改革措施。