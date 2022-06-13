美國5月份通膨上漲超過預期

在食品及能源成本上漲和住房成本上升的帶動下，美國 5 月整體消費者物價指數 (CPI) 年增率飆升 8.6%（相較之下，市場預期為 8.3%，4 月份為 8.3%）。

隨著耐用品通膨率從上個月的 6.2% 略微下降至年增 6.0%，剔除食品及能源的核心 CPI 似乎已見頂。

然而，由於商品及服務成本上漲，持續困擾市場及對聯準會施加壓力，通膨率依然高於預期。

現階段市場預計 1) 於目前至 2023 年初這段期間，聯準會可能將升息 9 到 10 次；以及 2）在接下來的 3 次聯邦公開市場委員會會議上有機會升息兩碼。

週一上午，納斯達克指數下跌及亞洲市場遭到拋售，在市場預期貨幣政策預料將緊縮的背景下，上週五市場情緒惡化。

由於 2 年期國庫券殖利率升破 2.9%，而 10 年期國庫券殖利率跌至 3.02%，美國國庫券殖利率曲線顯著趨平。

殖利率曲線趨平，可能預警未來經濟不景氣，但通常並不預示經濟即將陷入衰退。

市場預期美國升息及經濟活動可能惡化，投資人將資金配置於美元，從而推動美元上漲。

這可能預示近期新興市場當地貨幣及風險資產波動不定。

投資啟示

當前美國經濟週期風險增加。經濟週期不會自動結束，而週期的結束幾乎總是政策緊縮所致。

政策持續不明朗加上金融狀況緊縮，預計波動性居高不下。

我們預期，受基數效應及消費者需求減弱的影響，美國通膨將於年內逐漸放緩，但相關風險依然較高。

在經濟週期的放緩階段，我們看好股票，但在政策不甚明朗的情況下，市場恐會持續震盪，報酬更趨溫和。股票指數波動度將變得更大。

隨著金融狀況緊縮，擁有定價能力及獲利可見性較高的優質企業有機會表現出色。

我們相信隨著消費者需求減少及工人復工緩解供應鏈問題，通膨壓力可望得到紓解。

不過，我們承認「持續通膨」的可能性依然非常高。在此情況下，各大央行過於激進的緊縮政策，從而阻礙經濟成長。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv22-0227