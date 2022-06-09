歐盟統一充電線規格 Type C 世代將於 2024 年秋季到來，英國政府週三 (8 日) 表示不會跟進。

歐盟週二針對手機、平板電腦與相機提供單一的行動充電接口 (USB Type-C ；簡稱 USB-C) 達成協議，英國政府發言人週三表示，英國目前不考慮跟進歐盟這項規定。

不過，歐盟和英國官員都認為 USB-C 規定將適用於北愛爾蘭地區。英國脫歐後，北愛爾以「北愛爾蘭協議」續留歐盟，遵循歐盟產品規範，導致北愛爾蘭和英國其他地區的要求有所不同。

歐盟統一「Type C」充電線 英國表態不跟進 (圖片：翻攝 appleinsider)

歐盟這項新規將於 2024 年秋季生效，市場傳出蘋果 (AAPL-US) 計劃淘汰已有 10 年歷史的 Lightning 充電孔，內部正測試採用 USB-C 連接埠的 iPhone，預估明年將推出新的充電標準，這使蘋果 2023 年就可完全符合歐盟規定。

iDownloadblog 編輯 Oliver Haslam 先前指出，蘋果可能推出不止一種充電端口的 iPhone。《彭博》科技記者 Mark Gurman 和天風國際證券分析師郭明錤也爆料，蘋果內部正在進行 USB-C 測試，最快能在 iPhone 15 上看見。

這項新規亦將影響 AirPods、MagSafe 和蘋果筆電等其他設備轉向 USB-C ，儘管電腦生產商可獲額外 40 個月寬限期。