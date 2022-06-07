小摩經濟學家：美國經濟出現衰退的可能性很低

據報導，摩根大通 (JPMorgan Chase) 首席經濟學家 Bruce Kasman 表示，美國經濟出現衰退的可能性很低，不過，經濟的確存在一定程度放緩。

Kasman 表示，目前美國當地家庭和企業的經濟健康狀況良好，短期內不會出現衰退，其他地區的經濟情況也有所好轉。

Kasman 表示，美聯準會 (Fed) 的升息和縮表是關鍵決定因素，相信當局並不想造成經濟衰退，因此不會在短期內採取更進一步的貨幣政策緊縮行動。

索羅斯基金管理公司投資長 Dawn Fitzpatrick 也曾表示，消費者的狀況「非常好」，將有助減緩經濟衰退，雖然美國薪資增長幅度跟不上通貨膨脹的速度，但美國人仍有足夠現金償還信用卡貸款。此外，失業率也相對較低。

相較之下，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 日前表示，美國經濟將面臨的挑戰如一場「颶風」，要投資人做好準備，並敦促 Fed 採取強而有力的措施，避免讓經濟陷入衰退。

戴蒙認為，Fed 沒有選擇必須透過升息與量化緊縮來應對問題，因為系統中有太多的流動性，必須消除一些流動性阻止投機、降低房價等。戴蒙稱從未遇過這樣的量化緊縮措施，他也點出量化寬鬆計畫的幾個方面「適得其反」，包括負利率，稱負利率是一個「巨大的錯誤」。