〈紐約匯市〉ECB公布決策前 歐元、美元升 日圓延續頹勢

美元指數周三 (8 日) 小幅上漲，股市下跌提振了美元作為避險資產的吸引力，歐元在歐洲央行 (ECB) 利率會議前夕微升，日圓則延續頹勢，兌美元匯率重貶逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.22%，報 102.55，盤中最高為 102.78，最低 102.27。

美股周三震盪走低，標普 500 指數最終收跌逾 1%，因公債拍賣需求疲軟，10 年期美債殖利率再度突破 3%，另外，隨著油價觸及 13 周高位，通膨擔憂再度升溫。

儘管如此，市場預期聯準會 (Fed) 的升息路徑不太可能出現變化。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員已完全消化至少 50 個基點的升息幅度。

歐元兌美元微升 0.09% 至 1.0715 美元，歐洲央行將於周四 (9 日) 美股盤前公布利率決策，市場預期央行將宣布結束購債計畫，並從 7 月開始升息。

在歐元區通膨數據依舊火熱之下，近幾周對升息 50 個基點的討論明顯增加。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「多頭希望能看到歐洲央行升息 50 個基點，但他們可能只會看到 25 個基點。市場預期全球債券殖利率有更多上漲空間，尤其是歐洲，這就是為什麼你現在能看到一些好的進展，但最終市場關注的會是拉加德 (Christine Lagarde) 在會後記者會的發言。」

ING 發布報告指出，若歐洲央行沒有在本次會議釋出對升息 50 個基點的開放態度，可能會無法達到市場的鷹派預期，使歐元面臨重挫風險，逼近 1.05 美元。

日圓延續前幾日的貶勢，兌美元匯率重挫 1.2% 至 134.2 日圓。日本央行 (BOJ) 是全球少數幾個維持鴿派立場的央行之一，為了對抗通膨，如今全球央行多半實施緊縮政策。

英鎊兌美元下跌 0.41% 至 1.2537 美元，本周稍早對英國首相強生 (Boris Johnson) 的不信任投票，引發對英國政治風險、經濟放緩的疑慮，進而使英鎊承壓。

澳幣兌美元貶 0.57% 至 0.7189 美元。

德國商業銀行 (Commerzbank) 經濟學家發布報告稱，澳幣可能只會從央行日前公布的利率決議中短暫得利，黯淡的中國經濟前景恐限制漲幅。

截至台灣時間周四 (9 日) 約 6:00 價格：