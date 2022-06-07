〈貴金屬盤後〉市場關注美國本周CPI 黃金期貨連二黑  

黃金期貨延續上周五頹勢在周一 (6 日) 收黑，主要受制於美元和美債殖利率雙雙上揚，投資人正在等待本周五將公布的 5 月消費者物價指數 (CPI) 報告，是否將強化美國聯準會 (Fed) 激進升息的理由。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 0.3%，報每盎司 1843.70 美元。黃金上周周線收黑，先前連兩周漲勢止步。

美股上周五因強勁的非農就業報告而陷入低氣壓，但周一擺脫低氣壓，在美中政策利多加持的幫助下收高，市場如今把焦點轉移到 5 月通膨報告上。

金價因美元和美債殖利率雙升而受到打壓，美債殖利率周一升破 3%，儘管仍低於 5 月 6 日觸及的 3.124%。

高殖利率會提高持有黃金等不孳息資產的機會成本。美元升值，則使海外買家必須在買入黃金時的成本較高。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，黃金走勢持續由美元升值主導，「黃金交易員的焦點全在美元指數的強或弱，後者取決於兩個因素，首先是美國經濟數據，第二是 Fed 貨幣政策立場。雖然 5 月非農就業的結果比市場預期好，但並不算是非常活絡。」

Aslam 認為，金價本周最重要的考驗是每盎司 1900 美元的阻力。

道明證券表示，夏季交易已經正式開跑，研判金價可能在每盎司 1850 美元附近整理。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤下跌 18 美分或 0.8%，報每盎司 22.09 美元，上周周線收黑。

7 月交割的銅期貨下跌 0.9%，收每磅 4.43 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 1.3%，收每盎司 1030 美元。

9 月交割的鈀金期貨上漲 0.5%，收每盎司 1996.10 美元。

白金過去四周以來共上漲逾 8%，表現優於黃金、白銀和鈀金，德國商銀分析師認為汽車業需求是白金最大利多。