高盛：通膨數據改善 聯準會有機會讓美國經濟軟著陸

高盛集團 (Goldman Sachs) 的經濟學家表示，美國經濟仍處於軟著陸的狹窄道路上。通膨數據的改善和其他因素表明，聯準會或許能夠在不使美國陷入衰退的情況下，順利實施其激進的升息計畫。

以 Jan Hatzius 為首的經濟學家表示，勞動力市場有一些疲軟跡象，並隨著供應鏈壓力的改善，核心通膨似乎正在放緩。

他們補充說，通膨數據改善，以及對就業市場的一些調整，降低了聯準會將不得不收緊貨幣政策，並導致未來幾年內經濟衰退的風險。

高盛在周日的報告中說，雖然第一季 GDP 萎縮等指標惡化，表明短期衰退風險有所增加，但其他活動指標顯示，產出仍在擴大，是有利經濟的表現。

許多經濟學家認為，強勁的就業市場和家庭資產負債表上持續的現金盈餘，避免了近期萎縮的前景。

儘管如此，所有的目光仍聚焦在聯準會升息的步伐，以及央行是否能有效取得平衡，幫助避免經濟衰退。

高盛經濟學家表示，他們不會改變目前對 3-3.25% 的終端基金利率的預測，並表示，他們認為聯準會可能在接下來的兩次會議上，均升息 50 個基點。

高盛指出，預計 9 月升息 25 基點及 50 基點的機率相差不大，聯準會預計維持過去幾個月相對強硬的框架。