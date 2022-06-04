〈貴金屬盤後〉非農鞏固Fed升息前景 黃金跌逾1% 周線收黑

美國周五 (3 日) 公布的 5 月非農就業新增人數遠超過市場預期，強化美國聯準會 (Fed) 未來幾個月的升息前景，使美元和美債殖利率雙雙上揚，黃金期貨則重挫，出現三周以來最大跌幅，本周周線也收黑，連兩周漲勢止步。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 21.20 美元或 1.1%，報每盎司 1850.40 美元，是 5 月 12 日以來最大跌幅。

黃金期貨本周共跌 0.3%，儘管周四曾登上 5 月 6 日以來最高價。

美國勞工部周五公布，5 月非農就業人數新增 39 萬人，遠高於市場預估的 32.8 萬人，失業率持平在 3.6%，略遜於市場所估的降至 3.5%，平均每小時工資上漲 0.3%，比市場預估的 0.4% 溫和。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 說：「交易員原本期待就業成長會大幅減緩，可能讓 Fed 到 9 月難以繼續升息 2 碼。」

Fed 可望繼續積極升息，將支撐美元繼續保持在 20 年高點附近。美元攀高，代表以非美元付款的海外投資人在買入黃金時的成本較高。

美國各種天期的公債殖利率周五也普遍上揚，10 年期公債殖利率上升 4.1 個基點至 2.955%，本周共升 20.7 個基點，是至少一個月來最大升幅。美債殖利率上揚，會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本，進而打壓其需求。

黃金現貨價在周五紐約尾盤下跌 1% 至每盎司 1848.67 美元。Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說：「過去一周以來，黃金現貨一直保持在每盎司 1800 到 1850 美元的區間高檔。由於美元依然強勢，黃金現貨短期內難以衝破這個交易區間。」

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