〈貴金屬盤後〉期待通膨觸頂 美元、美債殖利率雙降 黃金上漲  

黃金期貨三日來首度收高，主因目標百貨 (Target) 周二 (7 日) 警告庫存過剩、將進一步降價促銷，帶動市場對通膨可能已觸頂的希望，美元走貶，10 年期美債殖利率驟降。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤上漲 8.4 美元或 0.5%，報每盎司 1852.10 美元。

美元周二稍早強勢，兌日圓一度升至 132.99、刷新 20 年紀錄，但之後回吐漲幅，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在紐約尾盤小跌 0.12% 至 102.270。美元貶值，代表海外買家在買入黃金時的成本較低。

美債殖利率也從三周半高點下滑，降 6 個基點至 2.981%，回落到 3% 以下。較低殖利率會壓低持有黃金等不孳息資產的機會成本。

投資人高度關注本周五將公布的 5 月消費者物價指數 (CPI) 報告，是否將強化美國聯準會 (Fed) 激進升息的理由。目標百貨調降財測雖然凸顯高通膨對消費者需求的影響，但也代表物價上漲壓力或許有望減緩。

Avatrade 的 Naeem Aslam 表示，在 CPI 報告公布前，金價都會顯得疲軟。

金價今年來表現跑贏標普 500 指數，展現對抗股市回檔的能力。

隨著時序進入下半年，State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 的團隊，建議投資人關注企業基本面，考慮對通膨敏感的資產，例如黃金。由於 Fed 預料會持續收緊金融情勢，可以預見金價下半年會持續波動。

Kitcon 分析師認為，金價周三溫和上漲，是連日下跌之後出現的逢低敲進買盤，加上美股欲振乏力、通膨居高不下，都提高黃金吸引力。

德國商業銀行的分析師則提醒，由於美元和美債殖利率仍高，金價的上漲空間受限。

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