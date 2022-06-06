債券殖利率回升 非投資級債單周吸金38億美元

美國部份經濟數據走強、聯準會鷹派言論，帶動美國公債殖利率回升，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周投資級債與新興市場債資金持續淨流出，但非投資級債則迎來資金淨流入，單周淨流入金額 38 億美元，較前一周再為成長。

安聯投信表示，美國 5 月製造業數據走強，且最新公布的 5 月非農就業報告也優於預期，加深了部分市場對聯準會升息的預期，使市場風險情緒指標美國 10 年期公債殖利率過去一周走升 20 個基點來到 2.93%。

而走升的美公債利率也使全球各式債券指數大多走跌，包括政府公債與投資級債等利率債跌幅較大，其中全球政府債券指數單周跌幅來到 1.92%，非投資等級債與可轉債等風險債跌幅則是相對輕微。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，在包括通膨、美國聯準會貨幣政策與地緣政治不確定性等因子干擾下，全球金融市場在第 2 季以來一度出現較大拉回修正後，也在 5 月開始有所回神，包括歐美股市與部分債券資產除跌幅有所收斂外，部分資產甚至由黑翻紅，其中債市又以美國企業債為表現較佳者。

許家豪進一步指出，抑制通膨顯然成為各國央行當前最主要的政策目標，其中美國聯準會將於 6 月起開始漸進式縮表，加上歐洲央行也可能在年底前升息 3-4 碼，包括美國公債在內的債券殖利率未來應會相應走升，並對債券與利率相關資產帶來明顯壓力。

許家豪表示，在利率風險於 2022 年接下來的時間內恐易升難降的狀況下，在債券的投資上首應留意此點，並建議可藉由調整債券資產的的存續期降低對利率變化的敏感度，抵禦未來美國公債殖利率走高的期間，固定收益資產價格可能受到的衝擊。

