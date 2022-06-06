通膨嚴峻 美國商務部長：美方考慮取消部分中國貨加徵關稅

美國商務部長雷蒙多周日（5 日）表示，總統拜登已要求其團隊研究是否取消部分對中國加徵的關稅，以對抗美國近 40 年最嚴峻的通貨膨脹。

路透報導，當被問及拜登政府是否考慮取消對中加徵關稅時，雷蒙多說：「我們正在研究此事，事實上，總統已要求我們分析這件事，我們正在進行中，而總統必須為此做出決定。」

她表示，有些商品，如居家用品、自行車，華府取消這些商品的加徵關稅有道理。不過，她也說，政府已決定保留鋼鐵、鋁製品等部分關稅，以保護美國工人和鋼鐵業，這關乎國安。

拜登政府正在權衡如何處理前總統川普對約 3,000 億美元中國商品加徵的關稅，雖然有些企業因此得以避免中國進口貨的競爭，但製造業等需要使用中國貨的產業，卻蒙受其害。

雷蒙多也說，半導體晶片短缺問題可能會持續至 2024 年。她表示，這個問題有一個解決方案，就是國會儘快通過「晶片美國製造法案」（CHIPS for America Act），「我不明白他們為什麼要拖延」。

這項法案旨在強化美國的半導體製造能力，以提升美國對中國的競爭力。

此外，雷蒙多上周二表示，拜登政府正在調查中國是否規避美方制裁，並積極考慮把更多中企納入出口管制實體清單。

雷蒙多說，白宮正在進行多起調查，若確認中企犯下不良行為，將納入實體清單，她並表示，「不認為」華府會在短時間內鬆綁制裁。