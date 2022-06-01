持續關注通膨和升息 美債殖利率6月首日走升

美國國債殖利率周三 (1 日) 在 6 月的第一天上漲，投資人繼續關注通膨上升和升息。

美東時間上午 6 點 40 分，指標 10 年期美國國債殖利率攀升 1.5 個基點至 2.859%。30 年期國債殖利率小幅上漲 0.1 個基點至 3.058%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周二 (31 日) 公布的數據顯示，全球物價上漲仍然是投資人的主要擔憂，歐元區 5 月通膨率達到 8.1%。

聯準會 (Fed) 升息對經濟成長的影響也繼續讓投資人擔憂。Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 周一 (30 日) 在德國法蘭克福發表的講話中表示，在通膨回到接近 Fed 2% 的目標之前，他不會「放棄升息 50 個基點」。

Barclays Wealth & Investments 投資長哈伯斯 (Will Hobbs) 周三表示，從現在開始的一年內的一系列通膨預測來看，「從上到下的範圍與我們在 80 年代初看到的一樣寬。」

他說，「所以通膨前景有很大的不確定性，人們只是不確定央行是否會做足夠的事情，我們是否處於這種新的通膨模式中，這會在全球都造成額外的不確定性，且經濟會受到巨大力量的衝擊。」

在周三公布的數據方面，4 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 定於美東時間上午 10 點發布。 5 月製造業數據以及 4 月建築支出數據也定於美東時間上午 10 點發布。